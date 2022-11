Los fanáticos de Butz, enviaron tuits resaltando la carrera del jugador y declararon que se encontraban lamentando la pérdida de la leyenda del deporte. Pero no es la única pérdida que se lamentó en el mundo de la NFL, el pasado 3 de noviembre anunciaron la muerte de Ray Guy, quien fue un icónico pateador de los Raiders y miembro del Salón de la Fama, a los 72 años de edad.

¿Qué pasó con Butz?

De momento se desconoce dónde murió Butz ni la causa de su deceso, indicó la agencia The Associated Press. Medios locales, no informaron si el liniero defensivo All-Pro y bicampeón del Super Bowl de Washington, estaba enfermo o con algún problema conocido; la noticia de su muerte, causó sorpresa debido a que un día antes se confirmó otra pérdida en el mundo de la NFL.

Poco después de compartirse la noticia del fallecimiento, las muestras de cariño empezaron a llegar. Una de ellas, fue del mariscal de campo del Salón de la Fama Joe Theismann, ex compañero de equipo de Butz, quien escribió “que había perdido a un gran amigo”, informó el portal de noticias Fox News.