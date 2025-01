Muere Denis Law, leyenda del Manchester United y Balón de Oro

Denis Law, el icónico delantero del Manchester United y orgullo de Escocia, falleció a los 84 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por el Manchester United el pasado viernes.

“Con gran pesar les comunicamos que nuestro padre Denis Law falleció tristemente. Luchó una dura batalla, pero finalmente ahora está en paz”, se lee en el comunicado.

“Nos gustaría agradecer a todos los que contribuyeron a su bienestar y cuidados, en el pasado y en el presente. Sabemos cuánto lo apoyaron y lo amaron las personas, y ese amor siempre fue apreciado y marcó la diferencia”.

— Manchester United (@ManUtd) January 17, 2025