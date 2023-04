Personas allegadas al exjugador confirmaron que su muerte fue el miércoles, sin embargo, hasta el momento no han dado a conocer las causas de su deceso, tampoco se sabe cuándo ni dónde se llevarán a cabo sus servicios funerarios, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer más información.

Muere Dave Wilcox a los 80 años, fue linebacker, destacado jugador de los 49ers a fines de la década de 1960 perteneció al Salón de la fama de la NFL, una noticia que ha causado conmoción en el mundo del futbol americano, pues fue una gran estrella y siempre identificado con su clásico número 64, de acuerdo con el New York Post e Infobae .

Muere Dave Wilcox: LO DESPIDEN LOS GRANDES

Uno de los que no podía faltar en su despedida era Chris Long, ex ala defensiva de los Rams e hijo del miembro del Salón de la Fama Howie Long, quien tuiteó: “Es triste escuchar la muerte de Dave Wilcox. Ese tipo era increíble. Con los pies en la tierra y un rudo absoluto. Fui al Salón con mi papá y me encantó estar cerca de él. Fue genial para nosotros. Su familia es increíble. Estar tranquilo”.

A su vez, el presidente del Salón de la Fama, Jim Porter, estimó lo siguiente: “Aunque Dave Wilcox fue apodado ‘El Intimidador’ por su estilo de juego agresivo, fue un hombre amable, humilde y amable en todos los demás aspectos de la vida. Transformó la posición de apoyador externo, una de las muchas hazañas que le valieron un hogar para siempre en Canton”. Archivado como: Muere Dave Wilcox