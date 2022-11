Muere icónico músico de los años 60

Dan a conocer detalles acerca de su fallecimiento

La icónica banda ‘Blues Proyect’ y como Danny Kalb decidió formarla

Muere Danny Kalb de Blues Proyect. La industria musical está de luto nuevamente, pues cada día que transcurre una nueva muerte se suma, ya sea por un terrible accidente, una enfermedad, o peor aún, cuando no saben que ocurrió exactamente. Este es el caso de la muerte del líder guitarrista de la banda ‘Blues Proyect’.

Danny Kalb fue la estrella guitarrista de la icónica banda ‘Blues Proyect’, murió a los 80 años, informó The New York Post. Fue una parte fundamental y bastante innovadora para la banda. En los años 60, se lideró como una de las más importantes en la época.

El líder guitarrista de ‘Blues Proyect’ Danny Kalb, ha fallecido el día de hoy a los 80 años, de acuerdo con el portal que confirmó la noticia, The New York Post, las causas de su muerte aún no han sido reveladas, sin embargo se sabe que tuvo una dura batalla por años con una grave enfermedad.

Esta noticia fue confirmada a través del Facebook de un miembro de la banda, Steve Katz. Danny Kalb estuvo formando parte de la banda por bastantes años junto a Michael Bloomfield de Paul Butterfield Blues Band. Se dio a conocer que fue considerado ‘El héroe de la guitarra’. Archivado como: Muere Danny Kalb de Blues Proyect