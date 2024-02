Muere Damo Suzuki, legendario cantante de la banda de krautrock CAN

La banda de la que formó parte anunció su muerte.

Recuerdan la vida del cantante.

El músico falleció y se despiden de él.

Damo Suzuki, reconocido por su singularidad artística, dejó una huella imborrable en el kraut-rock, un género musical igualmente único.

La banda alemana Can, con la cual colaboró desde 1970 hasta 1973, anunció el fallecimiento del cantante japonés a los 74 años.

Durante una década, Suzuki enfrentó valientemente un cáncer de colon. Su contribución a la música trascendió fronteras, marcando un antes y un después en la escena musical.

Nacido en 1950 en Kobe, Japón, Damo Suzuki dejó su país siendo adolescente y comenzó a tocar en las calles mientras viajaba por Europa.

Durante su estancia en Munich, coincidió con Liebezeit y Czukay, quienes lo invitaron a unirse a Can el mismo día, reemplazando a Malcolm Mooney.

Este acontecimiento ocurrió tras la partida de Mooney luego del lanzamiento del álbum debut de la banda, ‘Monster Movie’ (1969).

Suzuki hizo su primera grabación en la canción «Don’t Turn the Light On, Leave Me Alone» del álbum ‘Soundtracks’ lo cual fue un éxito.