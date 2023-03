Muere legendario músico a horas de una presentación

El creador del Sonido Tacuba, José Luis Morales falleció dejando atrás una larga trayectoria

“Pionero y leyenda en el ambiente sonidero”

Muere creador Sonido Tacuba. Este sábado 25 de marzo fue un día de luto para México, no sólo por la sensible muerte del comediante infantil Xavier López Chabelo, sino que también se dio a conocer el sensible fallecimiento de un legendario músico que perdió la vida horas antes de presentarse en un baile.

A través de las redes sociales han dado a conocer la muerte del legendario creador del Sonido Tacuba, hablamos del mítico músico José Luis Morales. Su muerte ocurrió a tan solo unas cuantas horas de presentarse en un gran baile en el Zócalo de la Ciudad de México, según el Heraldo de México.

Muere el creador del Sonido Tacuba, José Luis Morales

La noticia fue dada a conocer por la Secretaría de Cultura quien confirmó su muerte en su cuenta de Twitter, en donde revelaron que estaba a punto de presentarse en la gran fiesta de Cumbia Sonidera programada en el Zócalo. Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas de su muerte.

“Lamentamos el fallecimiento de José Luis Morales, mejor conocido como Sonido Tacuba. Pionero y leyenda en el ambiente sonidero que hoy se presentaría en el Gran Baile de Sonideras y Sonideros en el Zócalo capitalino. Nuestras condolencias a sus familiares. Descanse en paz”, se lee en el post.