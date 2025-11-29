Buscar
Inicio » Entretenimiento » Muere el actor Conrado Osorio, recordado por “La fea más bella” y “Amarte es mi pecado”, a los 49 años

Muere el actor Conrado Osorio, recordado por “La fea más bella” y “Amarte es mi pecado”, a los 49 años

El actor recordado por su trabajo en televisión, murió tras una lucha contra el cáncer, dejando un legado querido por colegas y seguidores.
Por 
2025-11-29T02:34:27+00:00
Muere el actor Conrado Osorio a los 49 años/Foto: Shutterstock

Publicado el 11/28/2025 a las 21:34

  • Muere el actor Conrado Osorio
  • Lucha pública contra el cáncer
  • Homenaje de su familia

El mundo de la televisión hispana amaneció de luto tras confirmarse la muerte del actor colombiano Conrado Osorio, reconocido por su participación en producciones como La fea más bella, La reina del Sur y Amarte es mi pecado.

La noticia fue dada a conocer por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Osorio había cumplido 49 años recientemente y celebró la fecha rodeado de su familia, pese al difícil proceso de salud que enfrentaba.

Su trayectoria artística dejó huella en diversas generaciones de televidentes.

El mensaje de despedida que conmovió a sus admiradores

Muere el actor Conrado Osorio
Muere el actor Conrado Osorio tras lucha contra el cáncer-Foto: Shutterstock

La publicación de su hermano se convirtió en un homenaje a su vida y legado.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre”, escribió en Instagram.

Jhon describió al actor como “un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente”, palabras que reflejaron la cercanía entre ambos.

“Buen viaje”, concluyó en su despedida pública.

Una batalla abierta contra el cáncer

Conrado Osorio enfrentaba un cáncer de colon desde 2023, enfermedad sobre la que habló con plena sinceridad ante sus seguidores.

“No han sido días fáciles estas dos semanas (…) Fue muy duro, muy pesado”, compartió en mayo al describir su tratamiento con quimioterapia y radioterapia.

En ese mismo mensaje confirmó que el cáncer había hecho metástasis, alcanzando el área del cuello.

Su proceso estuvo marcado por complicaciones constantes.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por JJ Osorio (@jhonjaimeosorio)

Reveses médicos y una fe inquebrantable

En una de sus últimas actualizaciones, Osorio relató los desafíos adicionales que enfrentaba.

“Me dio una hipotermia, se me venían hinchando los pies… me quedé hospitalizado”, explicó al detallar una emergencia médica reciente.

El actor vivía desde siempre con un solo riñón, condición que se vio afectada por el avance del cáncer y le provocó un fallo renal.

A pesar de ello, en enero se mostró lleno de ánimo, haciendo ejercicio y transmitiendo un mensaje de esperanza.

Un legado que trasciende la pantalla

Osorio fue recordado por colegas y admiradores como un artista apasionado y un ser humano profundamente honesto.

Su carrera abarcó telenovelas, series y proyectos cinematográficos que consolidaron su presencia en la industria.

La despedida pública se llenó de agradecimientos por los momentos memorables que regaló a la audiencia.

Sobre todo, se alabó su ejemplo de amor por la vida incluso en los momentos más duros.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Conrado Osorio (@conradoosorio)

Etiquetas: , ,
