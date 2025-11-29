Muere el actor Conrado Osorio, recordado por “La fea más bella” y “Amarte es mi pecado”, a los 49 años

Muere el actor Conrado Osorio

Lucha pública contra el cáncer

Homenaje de su familia

El mundo de la televisión hispana amaneció de luto tras confirmarse la muerte del actor colombiano Conrado Osorio, reconocido por su participación en producciones como La fea más bella, La reina del Sur y Amarte es mi pecado.

La noticia fue dada a conocer por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Osorio había cumplido 49 años recientemente y celebró la fecha rodeado de su familia, pese al difícil proceso de salud que enfrentaba.

Su trayectoria artística dejó huella en diversas generaciones de televidentes.

El mensaje de despedida que conmovió a sus admiradores

La publicación de su hermano se convirtió en un homenaje a su vida y legado.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre”, escribió en Instagram.

Jhon describió al actor como “un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente”, palabras que reflejaron la cercanía entre ambos.

“Buen viaje”, concluyó en su despedida pública.