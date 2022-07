Muere reconocido compositor a los 62 años

Malcolm Scarpa pierde la vida y sus fans le lloran en las redes sociales

“Su música era tremendamente original”

Muere compositor Malcolm Scarpa. Una gran tragedia se a suscitado este fin de semana luego de darse a conocer la sensible muerte de un reconocido compositor, que se ganó los corazones de millones de amantes de la música pop underground en español. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales.

Se trata del libérrimo compositor Malcolm Scarpa, quien ha fallecido a los 62 años de edad, el artista logró formar una larga trayectoria en donde publicó varios discos. De igual manera, compartió algunos temas de blues experimental con Ñaco Goñi y otras celebridades más, según ABC.

Muere el compositor Malcolm Scarpa

Sus seguidores se hicieron presentes en las redes sociales para recordar al compositor y destacaron sus más grandes atributos que tuvo en vida. Cabe mencionar que era conocido como un artista singular e intenso intérprete, muchos lo recuerdan en un concierto que ofreció en Madrid con escaso público.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer a través de su cuenta de Facebook, en donde los familiares confirmaron el sensible deceso del artista, hasta el momento no se ha mencionado las causas de su muerte. Incluso, el encargado de su perfil mencionó que publicaría el material que Scarpa no pudo: “Trabajaré para poder publicar el material que dejó sin publicar”.