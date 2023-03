Muere el cómico y presentador británico Paul O’ Grady a los 67 años

“Sus seres queridos, amigos, familiares, animales y todos aquellos que disfrutaron de su humor, ingenio y compasión lo extrañarán mucho. Sé que él querría que te agradeciera todo el amor que le has mostrado a lo largo de los años”, destacó la pareja de Paul O’Grady.

Según indica BBC , O’Grady saltó a la fama en la década de 1990 con su personaje de drag queen, Lily Savage, y luego presentó el programa de juegos de BBC One, Blankety Blank, y otros programas de entretenimiento que lo posicionaron como uno de los favoritos.

La familia real se pronuncia de luto

El cómico y presentador también estuvo a cargo del programa “For The Love Of Dogs” de ITV. En un especial único para el programa del año pasado, Camilla, reina consorte, se unió a O’Grady para conmemorar los 160 años de Battersea Dogs and Cats Home, una organización de la que fue embajador.

La familia real rindió homenaje en su cuenta oficial de Twitter tras conocer su deceso y escribieron: “Profundamente entristecido al enterarnos de la muerte de Paul O’Grady, quien trabajó en estrecha colaboración con Su Majestad en apoyo de @Battersea_, proporcionando muchas risas y muchos recuerdos”.