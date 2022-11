Su hija confirmó su fallecimiento a famosa medio

Murió este sábado en la mañana

Pasó la mayor parte de su vida

El amado comediante y actor de Borscht Belt, Freddie Roman, mejor conocido ​​como parte del Friars Club de la ciudad de Nueva York y más tarde de Comedy Central, murió a la edad de 85 años el sábado, dijo su familia. Su propia hija confirmó la noticia a famoso medio de comunicación de EEUU.

El cómico había pasado la mayor parte de su vida en el mundo del espectáculo después de que se le dio la oportunidad de ser maestro de ceremonias en el Crystal Spring Hotel de su tío y abuelo en Catskills cuando tenía solo 15 años, desde entonces se dedicó a ser un showman.

Primeros años de carrera

Roman, nacido como Fred Kirschenbaum, y sus chistes de antaño eran habituales en los clubes nocturnos de ciudades como Nueva York y Las Vegas. Se desempeñó como decano de The Friar’s Club y tomó fotos de celebridades como Jerry Stiller, Hugh Hefner, Drew Carey, Rob Reiner y Chevy Chase en Comedy Central’s Roasts.

Apareció en numerosas películas, incluido el documental ganador de premios "Welcome to Kutsher's: The Last Catskills Resort" (2012), "Bittersweet Place" (2005), "Christ in the City" (2005), "Finding North" (1998). ) y "Sweet Lorraine" (1987), según IMDB.