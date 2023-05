Confirman muerte de personaje histórico

Tuvo complicaciones de salud

Lo recuerdan con cariño El mundo de la comedia se encuentra de luto, ya que se ha confirmado la noticia de que muere el legendario comediante Bill Saluga. Quien destacó por su icónica frase que lo llevó a lo más alto durante su carrera, la línea que hizo reír a millones durante años era “Puedes llamarme Ray”. Cabe recordar que Saluga pasó ocho meses en el hospital y murió el 28 de marzo en cuidados paliativos en Los Ángeles, así lo dio a conocer su amigo Bill Minkin. El histórico comediante perdió la vida a los 85 años de edad, fue su mismo conocido quien confirmó la noticia de su fallecimiento. Confirman la muerte de Bill Saluga en EEUU De igual manera, mencionó que su muerte se atribuyó a complicaciones de insuficiencia cardíaca y artritis, según su amigo, Bill Minkin reveló ante los medios que llegó a la vida del cómico cuando se unió a él, Fred Willard, Patti Deutsch, Michael Mislove y George Memmoli en el grupo de improvisación Ace Trucking Co. “Era un ícono”, agregó Minkin al momento de dar a conocer la sensible muerte, también hay que mencionar que caracterizó a su amigo como tranquilo y educado cuando no estaba en el escenario, un marcado contraste con los personajes descarados que interpretó.

¿Quién fue el legendario cómico? Bill Saluga, junto con Minkin, fue miembro de Ace Trucking Company, un grupo de comedia de improvisación que fue aclamado en las décadas de 1960 y 1970. Dentro de la empresa, su personaje Raymond J. Johnson Jr. se hizo conocido por su eslogan característico, según The Sun. “Puedes llamarme Ray, o puedes llamarme Jay, o puedes llamarme…”, comenzaba la frase. Pero siempre terminaría con: “pero no tienes que llamarme Johnson”. El personaje fue utilizado en varios comerciales en los años 70 para las marcas de cerveza Miller Lite y Anheuser-Busch, y también fue objeto de burlas en Los Simpson y King of the Hill. Archivado como: Muere comediante Bill Saluga

“Puedes llamarme Ray” Saluga apareció con el comediante Norm Crosby en una versión de los comerciales. “Bueno, no la llamarás Anheuser Busch Natural Light Beer, y no la llamarás ‘Busch Natural’. Solo di ‘¡Natural!’”. Saluga luego hizo la rutina de “Puedes llamarme Ray” después de que Crosby advierte que no le preguntes a Johnson su nombre, según Deadline. El legendario comediante también apareció en múltiples episodios de Curb Your Enthusiasm y Seinfeld. Además, apareció regularmente en programas como Red Foxx Show y The Gong Show. Saluga deja un sobrino en Youngstown, Ohio, de donde es originario. Archivado como: Muere comediante Bill Saluga

“Descanse en paz” A través de las redes sociales, algunos usuarios despidieron al queridisimo cómico: “Este tipo estaba por todas partes cuando yo era un niño. Mis amigos y yo solíamos hacer su parte el uno con el otro”, “Sus líneas características que comenzaron con “Puedes llamarme Ray” hicieron reír a una generación de fanáticos de la comedia”, dijeron un par de internautas. “¿Qué tenía de gracioso el personaje de Raymond J. Johnson? No tengo explicación, pero de todos modos no podría formar las palabras porque me reiría demasiado. También amaba a Bill Saluga en The Ace Trucking Company. Él era hilarante. Que descanse en paz”, continuaron los mensajes. Archivado como: Muere comediante Bill Saluga. PARA VER UNA DE SUS ESCENAS DA CLICK AQUÍ .

