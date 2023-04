Despiden al ganador del Tony

Se convirtió en uno de los pioneros en el humor

Será recordado por sus personajes como Dame Edna Everage y Sir Les Patterson

¡DAN EL ADIÓS A SIR LES PATTERSON! El cómico australiano Barry Humphries, murió a los 89 años de edad. En un comunicado emitido por la familia, se confirmó la pérdida del humorista y dieron a conocer los detalles del trágico suceso. Pero, antes de anunciar su pérdida, los fanáticos vivieron momentos de angustia por la salud del querido actor.

Con personajes como Dame Edna Everage y su inusual humor, se ganó el cariño de la audiencia. La familia del ganador del premio Tony, se encuentra recibiendo varias muestras de cariño a través de redes sociales donde enviaron sus condolencias y enaltecieron sus momentos en el escenario, como en televisión. Descanse en paz.

SE CIERRA EL TELÓN PARA DAME EDNA EVERAGE

El comediante australiano, Barry Humphries, murió a los 89 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes de medios internacionales, declararon que fue la familia, informó sobre su partida y declararon que se trató por cuestiones médicas derivadas por las complicaciones de una reciente intervención quirúrgica.

En información reciente, fue la agencia The Associated Press quien informó que su muerte ocurrió en el hospital de Sydney, donde pasó varios días con complicaciones tras una operación de cadera, fue confirmada por su familia. Al momento, se están realizando las honras pertinentes y no se dio a conocer cuándo serán los servicios funerarios.