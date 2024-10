Muere la famosa cantante y madre de Whitney Houston, Cissy Houston

Cissy Houston, la reconocida cantante de gospel y soul, falleció a los 91 años, según informó su nuera.

La famosa intérprete ha dejado un legado musical que abarcó más de siete décadas.

Houston, quien ganó dos premios Grammy y compartió escenario con íconos como Elvis Presley y Aretha Franklin, falleció en su casa en Nueva Jersey.

Lo anterior, mientras recibía cuidados paliativos por la enfermedad de Alzheimer, según informó su nuera Pat Houston a The Associated Press.

Together again ❤️ Rest in peace Cissy Houston 🕊️ pic.twitter.com/SbqI5IgUX6

— Whitney Archive ♡ (@nippyfiles) October 7, 2024