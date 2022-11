Y es que no se conocía que la legendaria cantante estaba enferma o atravesaba por una difícil situación de salud, hasta que de pronto este miércoles 30 de noviembre en la página de Facebook de Fleetwood Mac se comunicó el sensible fallecimiento de Christine McVie quien fuera responsable de varios éxitos de la banda.

Medios de comunicación como ‘ El Financiero ‘, ‘ CNN en español ‘ y ‘ El Economista ‘, hicieron eco de la muerte de Christine McVie quien aparentemente estaría atravesando por una enfermedad de la que no se dijo mucho, sólo que había sido ‘breve’, que la había llevado al hospital del que lamentablemente ya no pudo salir.

Fleetwood Mac atravesó por la separación de la famosa pareja

La relación entre Christine McVie y su esposo John no duró mucho tiempo, pues se separaron y realizaron el lanzamiento del famoso disco ‘Rumours’ en 1977, lo que les dio más fama de la que ya tenían gracias a canciones como ‘Dreams’, ‘Go Your Own Way’ y ‘Little Lies’, que a la fecha son himnos de la música.

Las reacciones en redes sociales por la muerte de la famosa aparecieron: “Estoy muy triste de escuchar esto, ella era muy talentosa y se le extrañará mucho”, “Amaba a esta mujer y al grupo, es difícil imaginar que se haya ido”, “Estoy en shock por no decir lo mínimo. No puedo creer que tenía 79 porque se veía muy joven”, “Gracias por la buena música y las buenas memorias, se te extrañaraá mucho”, “Que descanse en paz”.