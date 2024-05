Muere cantante hispana en accidente automovilístico

“Me dejas y te vas sin retorno”

La cantante Yaneth Pérez, a quien se le conocía como ‘Cusqueñita’ o ‘Mariposita’, era originaria de Cusco.

Hasta antes de su trágica muerte, fue una destacada intérprete de música andina. Se le recordará por canciones como Limosnas de amor y cinco flores.

De acuerdo con información de Infobae, su esposo, y padre de su único hijo, le dedicó un emotivo mensaje de despedida:

“Mi amor, vida, me dejas y te vas sin retorno. No sé qué haré sin ti, no lo puedo aceptar. Me dejas el corazón destrozado”, expresó el esposo de la cantante Yaneth Pérez.