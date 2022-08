Según el medio citado fue la misma familia del también actor quienes confirmaron el deceso de Danesh. De acuerdo con los reportes el cantante fue encontrado en Rochester, Minnesota el pasado 11 de agosto; es momento que no se ha confirmado la verdadera causa de muerte. Archivado como: Muere cantante Darius Danesh.

Una vez más las tragedias dentro del mundo del espectáculo se hacen presentes, en lo que va de este 2022 muchas muertes han ocurrido entorno a los famosos , recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de un querido actor y cantante de origen británico, lo peor fue cómo lo encontraron.

Muere cantante Darius Danesh. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones en donde diversas personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo han partido a mejor vida, hace unas horas fue que se dio a conocer sobre el sensible fallecimiento de un gran actor, dicha noticia ha conmocionado las redes sociales.

El diario de Daily Mail señaló que la policía mencionó que “no había signos de intención o circunstancias sospechosas”. Darius debutó dentro del medio del espectáculo dentro del programa ‘Popstars’ de ITV en 2001 con su peculiar interpretación del tema ‘Baby One More Time’ de Britney Spears. Archivado como: Muere cantante Darius Danesh.

Fue encontrado al interior de su apartamento totalmente inconsciente

De acuerdo a lo reseñado por el medio previamente citado, Darius Campbell Danesh también logró gran éxito como actor en diversas presentaciones teatrales, pues apareció en ‘Chicago’ como Billy Flynn en dos carreras de la producción, así como en ‘Guys And Dolls’, ‘Gone With The Wind’ y más en el ‘West End’.

Cuando se fue a vivir a los Estados Unidos, al poco tiempo inició un romance con la actriz Natasha Henstridge, con quien compartió créditos en la exitosa película de ciencia y ficción ‘Species’. Ante la pérdida del exconcursante del reality show de Pop Idol, varias celebridades que colaboraron con él expresaron sus condolencias, entre ellos The Glasgow Academy, “Los pensamientos y condolencias están con la familia y los amigos de Darius en este momento tan triste”. Archivado como: Muere cantante Darius Danesh.