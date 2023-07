Su salto a la fama

Cabe recordar que Vince saltó a la fama con su sencillo debut The Rivers Run Dry antes de firmar con el sello Columbia de EMI en 1965. De igual manera, continuó produciendo una serie de éxitos, incluidos Take Me To Your Heart Again y Look Around (And You’ll Find Me There), de acuerdo con The Sun.

Pero fue su versión de Edelweiss, del musical de 1959 The Sound of Music , por lo que Hill fue más conocido. La melodía, sobre una flor medicinal, alcanzó el número dos en las listas en 1967 y permaneció allí durante 17 semanas. Se convirtió en una leyenda de la música por su gran carrera. Archivado como: Muere cantante Vince Hill