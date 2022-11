Cosechó su fama desde los 90 como miembro del grupo de hip-hop de Newark, The Artifacts, de acuerdo con el medio NJ. En 1994, junto a otras estrellas estrenó el álbum “Entre una roca y un lugar duro”. El igualmente conocido como ‘Tamer Dizzle’ también era artista del graffiti.

El reconocido músico cuenta con más 25 mil oyentes mensuales en Spotify con éxitos como “Slick Talkin”, “Concerto”, “Homage 2 Da bomberz”, “Heat”, “Act Rigth”, “Tame Az It Ever Wuz” y “Graffic Traffic”, el último cuenta con más de 500 mil reproducciones en la plataforma digital.

“No puedo imaginar qué medicamentos le recetó el hospital ni por qué”

Al respecto, el escritor de RapReviews, Steve ‘Flash’ Juon escribió en el sitio: “No puedo imaginar qué medicamentos le recetó el hospital ni por qué, y francamente no es asunto mío ni tuyo, pero tampoco puedo imaginar por qué le recetarían medicamentos tan poderosos”.

“Un ferviente partidario del arte del graffiti y él mismo escritor de graf, Tame One irrumpió en la música rap con el grupo de rap de Nueva Jersey The Artifacts a principios de los 90. Él y El Da Sensei fueron elogiados con entusiasmo por su debut en honor al graffiti”, se podía leer en la biografía de Tame One en Spotify.