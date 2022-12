Más sobre Red Alert, la banda de Steve Smith

Muere Steve Smith: Con el disco We’ve got the power (Tenemos el poder), Red Alert se hicieron muy conocidos en 1983. Un año antes, habían sacado a la venta el EP In Britain, take no prisoners. También en 1983 lanzaron el sencillo City invasion y otro EP llamado There’s a guitar burning. Se separararon en 1984, aunque volvieron cinco años después.

Ya con no tanta frecuencia, esta banda de Steve Smith presentó los discos Blood, sweet and beers (1992), Beyond the cut (1993), Breaking all the rules (1996), Wearside (1999) y Excess all areas (2005), así como otros materiales discográficos hasta 2014, donde se separaron nuevamente (Archivado como: Muere cantante Steve Smith a unos días de cumplir 60 años de edad).