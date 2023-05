Pero el teatro no fue su única pasión, sino que al convertirse en una mujer mayor comenzó a modelar en diversas pasarelas y mostrando ropa para mujeres de la tercera edad. De acuerdo con diversos portales de noticias locales, Červená destacó por su increíble voz y muchos la denominaron la musa de Praga.

La famosa cantante checa Soňa Červená, cerró el telón y se despidió de este mundo a los 97 años de edad. La mezzosoprano se hizo conocida por interpretar a Carmen y más de 110 papeles en San Francisco y otros teatros de ópera detrás del Telón de Acero, según informó la agencia The Associated Press.

La mezzosoprano estuvo inmiscuida en el mundo de las artes y humanidades, convirtiéndose en una de las personas favoritas del público por su inigualable talento. Por ello, al instante de darse a conocer su partida, las muestras de cariño no faltaron y en redes sociales, destacaron los momentos más destacados de su carrera. Descanse en paz.

¡DE LUTO EN EL MUNDO DEL TEATRO! Después de estar hospitalizada varios días en Praga, el mundo del arte y espectáculo se viste de negro ante la pérdida de Soňa Červená, a los 97 años de edad. El deceso fue confirmado por el Teatro Nacional de Praga, al igual que el Ministerio de Cultura, quienes no dudaron en honrar su trayectoria.

¿De qué murió?

A través de redes sociales, fue que se dio a conocer la pérdida de la cantante checa. Una de las primeras páginas que confirmó el deceso fue la del Teatro Nacional de Praga, quienes informaron que habían estado tratando a la cantante por una enfermedad, pero nunca dijeron que se trataba. La noticia fue un duro golpe al sector de la cultura.

“Červená murió el domingo en un hospital de la capital checa, donde estaba siendo tratada por una enfermedad no especificada”, dijo el Teatro Nacional de Praga e informó The Associated Press. Al instante de darse a conocer su pérdida, diversos medios de comunicación, personas del espectáculo y sectores de cultura celebraron su vida.