El mundo de la música rock se encuentra de luto, pues acaban de confirman la muerte del cantante David Crosby. De acuerdo con el portal de noticias The Sun, se dio a conocer que el músico de The Byrds, Crosby, Stills y Nash & Young, perdió la vida este jueves 19 de enero, a los 81 años de edad. Fue su excompañero de agrupación, Graham Nash, quien reveló su sentir al respecto.

Muere cantante David Crosby: “Estoy desconsolado”

De acuerdo con la agencia The Associated Press, Crosby se sometió a un trasplante de hígado en 1994 después de décadas de consumo de drogas y sobrevivió a la diabetes, la hepatitis C y una cirugía cardíaca a los 70 años. Por ello, se destacó que el hombre estuvo delicado de salud por un par de años, aunque la causa de muerte no se confirmó. Tras su

Fue uno de los fundadores y foco de la comunidad de música rock de Los Ángeles de la que surgieron más tarde artistas como los Eagles y Jackson Browne. Era un patriarca hippie de ojos centelleantes, la inspiración para el fumeta de pelo largo de Dennis Hopper en “Easy Rider”, detalló AP. Archivado como: Muere cantante David Crosby