Muere cantante ícono de la música estadounidense y en especial del R&B

Joyce Sims alcanzó el éxito particularmente durante los años 80

Tenía 63 años de edad SE APAGA PARA SIEMPRE UNA TALENTOSA VOZ. Muere la cantante ícono de la música estadounidense y en especial del R&B, Joyce Sims, a los 63 años. Ahora sus amigos del medio del entretenimiento y sus seguidores le rinden homenaje a su exitosa carrera musical. Este sábado, en horas de la noche, el organizador de eventos CJ Carlos anunció en una publicación de Facebook que la afamada intérprete de Come Into My Life, Joyce Sims, había muerto y recordó el éxito de su música particularmente durante los años 80. Muere la cantante ícono del R&B Joyce Sims a los 63 años “Habiendo hablado con su familia inmediata esta noche, es con gran pesar que publico esta noticia de que Joyce Sims ha fallecido. Joyce fue una cantautora increíble que tuvo tantos éxitos en los años 80″, informó el organizador. La causa de su muerte aún no ha sido revelada. Sin embargo, su inesperada partida estropeó los planes que algunos en Europa tenían de conocerla y de disfrutar de su talento. “Como la mayoría de ustedes saben, ella iba a ser una de nuestras artistas estadounidenses en Portugal el próximo mes de mayo. Mi corazón está con su pareja Errol y sus hijos y familiares cercanos”, agregó.

Come Into My Life Joyce Sims no solo fue cantante, era una artista integral pues además dominaba el piano con maestría, era cantautora y compositora. Su sencillo Come Into My Life se ubicó en el top 10 en la lista de R&B de Billboard de Estados Unidos, pero no se conformó y en 1987 su voz traspasó las fronteras consiguiendo también entrar a la lista de singles del Reino Unido. La cantautora además lanzó sencillos como Lifetime Love y I give y Crazy Love, en los que colaboró con cantantes como Snoop Dogg y Angie Stone respectivamente, apuntó el Daily Mail. Tras la noticia de su muerte, las redes sociales se llenaron de condolencias y palabras de cariño para la artista estadounidense.

“Gracias por la música, que en paz descanses” Fanáticos y amigos rindieron homenaje a la artista en redes sociales. “RIP Joyce Sims”, escribió en Twitter la cantante de Happy Mondays, Rowetta, junto al video clip del éxito Come Into My Life en el que Joyce Sims no solo canta, sino que hace gala de sus dotes como pianista. “Acabo de enterarme de que Joyce Sims murió a los 63 años. Recuerdos felices de All and All repetidos en mi walkman Sony tomando el autobús a Walsall FC como aprendiz todas las mañanas. Gracias por la música Joyce, que en paz descanses”, dijo en redes sociales el ex futbolista Stan Collymore.

El éxito de los 80′ Apenas en enero de este año, Joyce Sims ofreció una entrevista en la que reveló que tras el lanzamiento del álbum Come Into My Life en 1987 se le cumpliero todo sus sueños. “Fue un gran año financieramente y en todas las demás áreas de mi vida. Estaba emocionada de lanzar mi primer álbum. Solo tener ese álbum en mi mano significó mucho”, contó. “A fines de la década de 1980, los clubes nocturnos a veces me pagaban miles de dólares por cantar All In All, mi mayor éxito en Estados Unidos. Me tomaría seis minutos y 31 segundos y podría ganar hasta $3,000″, recordó la cantante que además calculó que ese año ganó más de $100,000 dólares en giras y unos $100,000 dólares más por las ventas de sus discos.