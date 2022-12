De nueva cuenta, el mundo de la música sufre irreparable pérdida

Se da a conocer el fallecimiento del cantante y productor Thom Bell a los 79 años de edad

El reconocido guitarrista Nile Rodgers le dedica un emotivo mensaje En el transcurso del día de ayer, a unas horas de que se celebre la Navidad en prácticamente todo el mundo, se dio a conocer la noticia de la muerte del cantante y productor Thom Bell a los 79 años de edad. Uno de los primeros en reaccionar a esta noticia fue el reconocido guitarrista Nile Rodgers, quien le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. Según reportó BBC, Thomas Randolph Bell, nombre verdadero del también compositor, arreglista y pianista, murió en su casa en Bellingham, Washington, en los Estados Unidos, de acuerdo con lo dicho por su publicista, quien no entró en más detalles respecto a las causas de su fallecimiento. Que en paz descanse. Thom Bell fue ‘uno de los más grandes de todos los tiempos’ Nacido el 26 de enero de 1943 en Kingston, Jamaica, Thom Bell es considerado ‘uno de los arquitectos clave’ del sonido Philly Soul. Resalta su crédito en temas musicales como Backstabbers de The O’Jays, Betcha by golly wow de The Stylistics y Rubberband Man de The Spinners. Como se mencionó líneas arriba, Nile Rodgers le dedicó unas palabras en sus redes sociales: “Es uno de los más grandes escritores y productores de todos los tiempos. Mis condolencias van para su familia y amigos. Él fue el arquitecto de la relación entre #BernardEdwards y yo, ya que éramos la banda del grupo New York City (I’m doing fine now), un éxito de Thom Bell”, expresó el reconocido guitarrista, a quien las nuevas generaciones ubican por colaborar con Daft Punk en su último disco.

¿Quién era Thom Bell? Aunque nació en Jamaica, el cantant Thom Bell creció en el oeste de Philadelphia en los Estados Unidos junto a sus nueve hermanos y padres, quienes se dedicaban a la música. El pequeño, quien estudió piano clásico, tenía un sueño: convertirse en director de orquesta. Años después, luego de que su padre abriera un restaurante, comenzó a tocar música pop para sus clientes. “Estoy cantando y haciendo ‘tapping’ sobre algunas cosas. Pensaron (refiriéndose a sus padres) que algo andaba mal conmigo. Así que aprendí a guardar todo ese tipo de pensamientos, incluso hasta el día de hoy, para mí. Y nunca se sabe qué letra o melodía está pasando por mi mente”. dijo en una entrevista para NPR en 2006.

Difundió el sonido de Philadelphia por todo el mundo Tras su paso por Kenny and the Romeos y hacer una gira con el mítico Chubby Checker, junto con Kenny Gamble y Leon Huff formó un trío que sería conocido como Los Tres Poderosos, quienes se encargaron de difundir el sonido de Philadelphia por todo el mundo. De ese tamaño era su influencia en el mundo de la música. Una irreeparable pérdida. “Acabo de enterarme de (la partida) Thom Bell. No emitía sonidos, ERA un sonido. Demasiados clásicos para nombrarlos aquí, pero la música no sería lo mismo sin él. Descansa en paz y gracias por la música”, escribió la también compositora Diane Warren, a quien se le recuerda por temas musicales como Nothing’s gonna stop us now de Starship, If I could turn back time de Cher, Because you loved me de Céline Dion y I don’t want to miss a thing de Aerosmith,

Thom Bell colaboró con grandes figuras de la música Para Thom Bell, la compositora Linda Creed fue ‘la colaboradora más importante de su carrera’, de acuerdo con información de BBC. En 1979, trabajó con Elton John en un EP que incluía las canciones Mama can’t buy you love y Are you ready for love? También, colaboró con Johnny Mathis, David Byrne, Joss Stone y Fatboy Slim, entre muchos otros. “No planeé que fuera diferente ni me propuse hacer lo que no se había hecho antes. Todo fue orgánico de mi parte, justo lo que escuché. Invariablemente, cuando otros productores y músicos decían que mis sonidos eran extraños para el R&B, simplemente les decía: ‘No hago R&B, hago música'”, dijo en otra entrevista que resurgió a raíz de su partida.

