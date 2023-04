Otis Redding III tenía una fundación

La fundación de la familia de Otis Redding III organizaba campamentos de verano para niños que deseaban incursionar y aprender el arte de la música. Hasta sus últimos días, el cantante llegó a interpretar canciones de su padre apareciendo incluso en el famoso Carnegie Hall y hasta presentarse en ceremonias privadas y hasta bodas.

Siempre estuvo agradecido del legado musical de su padre incluso cuando no llegó a alcanzar la fama de este y eso lo comentó en varias entrevistas: “No importa lo duro que me esfuerce en hacer mi propia música, siempre es como ‘por favor canta una de las canciones de tu papá’, así que voy y vivo con eso pero eso no me acarrea ninguna presión”, manifestó en una ocasión para una televisora.