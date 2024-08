Muere legendaria cantante Onyeka Onwenu en pleno escenario (VIDEO)

La música y la cultura nigeriana han perdido a una de sus grandes leyendas.

Lady Onyeka Onwenu, reconocida musicóloga y compositora, falleció de manera repentina.

Lo anterior, mientras se presentaba en el escenario durante la fiesta de cumpleaños de una amiga en Lagos, el pasado 30 de julio.

Tenía 72 años y su muerte ha dejado una profunda huella en la comunidad artística.

Late Music legend, Onyeka Onwenu, popularly known as the “Elegant Stallion” died after she reportedly collapsed after performing at the 80th birthday party of the Chief Executive Officer of… pic.twitter.com/wztqfmG9Kt

