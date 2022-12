La muerte de Héctor Bonilla caló hondo en el medio artístico de México

Fue el pasado viernes 25 de noviembre que una noticia sacudió al medio artístico de México: el reconocido actor Héctor Bonilla había muerto a los 83 años de edad a consecuencia del cáncer de riñón que padecía desde hace cuatro años. Se le recuerda principalmente por películas como Rojo amanecer, y más recientemente, por Un padre no tan padre y Una última y nos vamos.

“Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más intimo, que lo acompañó hasta el final”, informaron sus familiares en un emotivo mensaje. También, se dio a conocer que desde hace varios años tenía listo su epitafio: “Se acabó la función, No estén ching… El que me vio, me vio. No queda nada” (Con información de Infobae, Milenio y El Financiero) Archivado como: Muere el cantante mexicano Miguel Santana Pérez).