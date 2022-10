Mejor conocido como ‘Maucho’, el cantante (nacido en 1996 en Monterrey , Nuevo León, en México) formó con su hermano Patricio el dúo Dos Garza. Él era el compositor y arreglista musical. Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se han revelado más detalles de este trágico acontecimiento (Archivado como: Muere cantante mexicano Mauricio Garza ahogado en una alberca a los 26 años de edad).

De acuerdo con información de Milenio, aunque hasta ese momento no se había confirmado de manera oficial, el joven presuntamente falleció ahogado en una alberca que se encontraba en una quinta (en varias ciudades del norte de México , se les dice así a los salones de fiestas al aire libre donde se realizan celebraciones de todo tipo). Descanse en paz.

“¡No lo puedo creer!”. Por medio de redes sociales , se dio a conocer una terrible noticia que vistió, una vez más, de luto al mundo del espectáculo: el cantante mexicano Mauricio Garza murió ahogado en una alberca. Tenía apenas 26 años de edad. Sus admiradores no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus condolencias.

Dos Garza se presentarían en festival musical

“Estamos felices de presentarles el Line up para este 12 de noviembre ‘Lo más cuchí fest’, ahí los esperamos a todos”, se puede leer en la última publicación, hasta el momento, del dúo Dos Garza, sin que nadie se imaginara que el cantante Mauricio Garza moriría horas después luego de ahogarse, presuntamente, en una alberca.

Al darse a conocer la noticia, los usuarios reaccionaron de inmediato: “Me duele el corazón con esta lamentable noticia, No puedo con la tristeza. Vuela alto, Mauricio. El cielo está de fiesta con tu llegada. Mi más sentido pésame a toda la familia”, “¡No lo puedo creer! Te vamos a extrañar, Mau”, “Se me apachurra el corazón”, “En oración por la familia Garza. No hay palabras que puedan dar consuelo, Pato. Unidos de corazón en oración”.