Muere la famosa cantante de los 50’s, Lola Dee a los 95 años

Trabajo de Lola Dee

Bajo este nuevo nombre, su voz resonó en canciones memorables como ‘Padre’ y ‘Dig That Crazy Santa Claus’, esta última versionada por Brian Setzer años después.

La versatilidad de Lola Dee no conocía límites, como lo demostró con su interpretación de ‘Only You (and You Alone)’ de The Platters, que vendió cerca de un millón de copias.

Además, su repertorio abarcó desde ‘Paper Roses’ hasta duetos populares con Rusty Draper y la canción principal de la película Fire Down Below de Rita Hayworth en 1957.

Tras años de giras y éxitos musicales, Dee retornó a Chicago, donde se destacó como cantante principal en la radio y televisión de WGN, según The Hollywood Reporter.