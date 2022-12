Muere el cantante y compositor Ichiro Mizuki a causa del cáncer.

Era conocido como el ’emperador’ de las canciones de anime.

Partió a los 74 años dejando un gran legado en el mundo de la animación y videojuegos.

Muere cantante Ichiro Mizuki. Una vez más el mundo artístico se viste de luto, en este mes varios artistas han partido a una mejor vida y las causas han sido completamente diferentes. Hemos conocido a grandes cantantes que han perdido la vida así como reconocidos compositores, tal es este caso.

Ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del deceso de un músico que fue considerado como el ’emperador’ de las canciones que aparecen en las series de anime. A través de los diversos artículos realizados por Mundo Now se ha informado de todo lo que acontece en el mundo de la farándula y este caso no es la excepción.

Muere el cantante Ichiro Mizuki a los 74 años

A parte de ser un exitoso compositor, también daba voz a las melodías que componía para las famosas series de anime que han llegado a las pantallas de manera internacional, tal es el ejemplo de la popular caricatura titulada ‘Mazinger Z’, varios medios de comunicación han abordado el triste tema.

A través del portal de Alerta Geek Chile se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento del cantante y compositor japones llamado artísticamente como Ichiro Mizuki, cuyo verdadero nombre es Toshio Hayakawa, a la edad de 74 años. Trabajó para Yellow Bird y se graduó en la Escuela Setagaya. Archivado como: Muere cantante Ichiro Mizuki.