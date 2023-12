Muere Denny Laine cantante fundador de Moody Blues y Wings de Paul McCartney

Posteriormente, colaboró con Paul McCartney en Wings, su proyecto solista tras los Beatles, según lo detalló The Associated Press.

La noticia llega en un momento significativo, ya que se cumplen 50 años desde el lanzamiento del emblemático álbum «Band On the Run» de McCartney.

Colaboración con Paul McCartney

En 1964, junto a Ray Thomas y Mike Pinder, formó Moody Blues, dejando su huella con éxitos como «Go Now».

Sin embargo, su salida en 1967 dio paso a una transformación del grupo hacia sonidos más ambiciosos y clásicos como «Nights in White Satin».

Tras su paso por Moody Blues, Laine continuó su carrera, colaborando con artistas como Ginger Baker’s Air Force, antes de unirse a Wings, la banda de McCartney.

Durante la década de 1970, Wings alcanzó la cima de las listas con sencillos icónicos como «My Love», «Listen to What the Man Said», y la aclamada «Band On the Run».