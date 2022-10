¡Trágica coincidencia!

Al igual que el baterista argentino Bin Valencia, el cantante Andrés Pancho murió en pleno escenario tras sufrir infarto

El vocalista de Antihéroes Rock Band fue trasladado a un hospital, donde falleció horas más tarde

Pocas veces suele pasar lo que ocurrió este fin de semana: al igual que el baterista argentino Bin Valencia, el cantante Andrés Pancho murió en pleno escenario tras sufrir infarto. El vocalista de Antihéroes Rock Band fue trasladado a un hospital de la localidad, donde falleció horas más tarde, de acuerdo con información del portal Telecinco.

El artista de 50 años de edad se desvaneció mientras daba un concierto en la Velá de San Miguel en el Muelle de la Sal en Sevilla, España, junto a sus compañeros. De inmediato, se llamó a los servicios de emergencias, quienes trataron de reanimarlo, y a pesar de que fue ‘evacuado con vida’, lamentablemente murió. Descanse en paz.

¿Se pudo evitar la muerte de Andrés Pancho?

“El peor momento que he pasado en mi vida. No entiendo nada, ni la falta de medios, personal de seguridad, responsables. Todo muy triste”, expresó un testigo de la muerte del cantante Andrés Pancho, vocalista de Antihéroes Rock Band, ante la notable ausencia de personal de emergencias, pero no sería el único que opinaría al respecto.

“Vergonzoso, una persona infartada en pleno concierto de la Velá de San Miguel y ni un puñetero policía por la zona, ni protección civil ni nada… Han tenido que pasar más de 15 minutos para que se dignen a acudir… Vergonzoso”. Por otra parte, alguien más se expresó así: “Los servicios sanitarios no llegaban, fue muy duro lo de anoche! Mucho ánimo a la familia. Pobrecito él”.