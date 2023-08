Sin embargo, cabe resaltar que hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte, reveló ‘Jenesais pop’.

Muere Brian McBride de la banda Stars of the Lid de forma inesperada y los fans están devastados.

Brian McBride fundó Stars of the Lid en 1993 junto a su compañero Adam Wiltzie.

Una Trayectoria Transformadora

El nuevo milenio presenció el ascenso continuo de Stars of the Lid con el lanzamiento de dos trabajos dobles que definieron su legado.

‘The Tired Sounds of Stars of the Lid’ del 2001 se ha ganado su lugar entre los mejores álbumes de ambient de todos los tiempos.

Aquel álbum conquistó los corazones de oyentes en busca de paisajes sonoros evocativos.

Mientras tanto, ‘And the Refinement of the Decline’ también tuvo un gran reconocimiento en el 2007.