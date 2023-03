Brad Fischetti, exmiembro de la banda, anunció la muerte en la página oficial de Facebook de LFO , sin embargo, dijo que no sabía las circunstancias de la muerte de Gillis. Dedicó unas bellas palabras por la muerte de quien alguna vez fue su compañero de banda.

El vocalista Brian “Brizz” Gillis, cofundador de la boyband LFO, murió. El excompañero de banda de Gillis, Brad Fischetti, anunció la noticia en una publicación de Instagram hoy (30 de marzo), y Variety confirmó además la muerte de Gillis, sin embargo, la causa no ha sido revelada.

Gillis dejó la banda a finales de los 90 para emprender su propia carrera y fue reemplazado por el cantante del área de Boston Devin Lima. Después de la incorporación de Lima, LFO fue firmado por Clive Davis para Ariana Records. Lanzaron su segundo álbum, “Life Is Good”, en 2001, pero se separaron al año siguiente.

La canción ayudó a catapultar su álbum de 1999 “LFO”, que también incluía el exitoso sencillo “Girl on TV”, al número 21 en el Billboard 200. El trío se fue de gira en los años siguientes, abriendo para Britney Spears mientras su debut continuaba escalando en las listas.

Muere Brian ‘Brizz’ Gillis: Se despiden de él

“Toda historia se compone de capítulos. Algunos se desarrollan naturalmente. Algunas tienes que cortarlas en tu mente. Los dos primeros capítulos de la historia de LFO perdieron ayer a un personaje principal. Fallece Brian ‘Brizz’ Gillis.”, escribió su compañero en Instagram

“No tengo detalles y no sería mi lugar compartirlos si los tuviera. Realmente estoy luchando para procesar esta trágica pérdida. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo; la historia de LFO es una tragedia. Si sabes lo que he estado haciendo, sabes que estoy tratando de traer luz a la oscuridad.”