Por si eso fuera poco, el papá del joven señala que no había servicios médicos, ni ambulancia, por lo que la situación se complicó para el deportista, quien fue llevado como pudieron a un hospital donde recibió atención médica, sin embargo, no lo pudo lograr y días después sucumbió ante los daños que presentó su organismo por lo que ahora no se sabe qué pasará.

Luego de terminar su pelea, días después muere el boxeador mexicano Luis Manuel Ceja Sandoval, quien recibió varios golpes en la nuca, de acuerdo con declaraciones que dio el papá de la víctima , quien señaló como culpable a la referee porque no hizo nada al respecto por esos impactos que considera ilegales, informaron portales de noticias como el AM de México.

Muere boxeador mexicano: LA TRAGEDIA COMENZÓ AL TERMINAR LA PELEA

Cuando terminó el combate, el jovencito se dirigió a su esquina y ya no se veía nada bien, por lo que se desvaneció. No había ambulancia de servicios médicos, por lo que el papá dijo lo siguiente: “Era su segunda pelea como profesional en el gimnasio Polivalente de Ayotla, peleó a 4 rounds, y desgraciadamente, no sé si la réferi no estaba capacitada, pero estaba viendo que a mi hijo el contrincante le pegaba en la nuca y no hacía nada por llamarle la atención”.

Entonces agregó sobre la situación: “La pelea marrullera por el contrincante, y llega mi hijo a la esquina y cuando le están retirando los guantes se desvanece, y yo me espanté. Salí a pedirle a la ambulancia que mi hijo estaba en mal estado y no había, la gente estaba loca por lo que pasaba, no había primeros auxilios”. Archivado como: Muere boxeador mexicano