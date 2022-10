Pero, Antonio Inoki no solo se destacó en los deportes, sino que consiguió adentrarse en la política de su país, convirtiéndose en un legislador. En sus últimos años con vida, solía asistir a importantes eventos de política donde se convirtió en una figura de respeto; a Inaki, también se le conoce por ser fundador de la exitosa empresa New Japan Pro-Wrestling, indicó el portal de noticias Marca.

Uno de los encuentros más apasionantes que tuvo fue con Muhammad Ali, en el año de 1976. Pero, no fue la única pérdida que se ha dado a conocer en los últimos días, puesto que se confirmó recientemente la muerte del boxeador Luis Quiñones , quienes estuvo cinco días en UCI antes de fallecer a los 25 años de edad.

“Antonio Inoki, fundador de New Japan Pro-Wrestling, luchador, promotor, político y activista social, ha fallecido tras una batalla contra la amiloidosis”, señaló la página de la empresa New Japan Pro-Wrestling. “La amiloidosis, es un conjunto de enfermedades que consiste en el plegamiento anómalo de una proteína precursora que se acaba depositando en forma de estructuras fibrilares en diversos órganos y sistemas”, según informó la Clínica Universidad de Navarra.

De acuerdo con el portal de noticias Marca, se dio a conocer que el boxeador murió por una insuficiencia cardiaca derivada por una enfermedad conocida como amiloidosis. A través de la página oficial de la empresa que fundó, New Japan Pro-Wrestling, se reveló que el político estaba enfrentando la batalla contra esa dura enfermedad.

¿Protagonizó ‘la pelea del siglo’?

Saltó a la fama mundial en el deporte en 1976, cuando se enfrentó a Ali en un combate de artes marciales mixtas en el salón Budokan de Tokio, un combate de exhibición que los fanáticos japoneses recuerdan como “la pelea del siglo”, informó The Associated Press. El boxeador quedó en la historia tras el enfrentamiento y tras anunciarse su muerte, los fans no han dudado en compartir dicho encuentro.

Uno de los datos relevantes de esta pelea, es que para muchos de los que estaban fuera de Japón, el partido fue visto como poco profesional y no se tomó en serio. Inoki estaba mayormente en la lona y pateando las piernas de Ali mientras el campeón de boxeo daba vueltas a su alrededor, indicó AP.