Recibió varios premios de la academia

El portal Mundiario por otro lado, recordó la trayectoria que tuvo Goldman en el cine, recordando que fue premiado con dos premios Óscar y dejó un legado intocable dentro de la industria cinematográfica, con los guiones de premiadas películas.

De acuerdo con su historial en el cine, es mayormente recordado por escribir los guiones en las películas One Flew Over the Cuckoo’s Nest y Melvin and Howard, sin embargo, Mundiario mencionó que también coescribió el drama musical The Rose. «Ha muerto uno de nuestros mejores guionistas», «Bo fue infinitamente alentador y amable conmigo cuando me intimidaron para sacarme de mi calabaza en Scent of A Woman», escribieron algunos amigos del guionista.