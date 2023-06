Los lectores de MundoNow han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de las estrellas y este caso no es la excepción. Ahora se ha compartido la sensible noticia del deceso del famoso baterista a la edad de 57 años quién ha dejando cientos de corazones devastados. Archivado como: Muere Blackie Onassis baterista.

Se ha registrado una pérdida más dentro del medio de la música, pues ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del deceso de un famoso baterista quien perdió la vida a los 57 años causando gran conmoción entre los fans del querido músico, que aún no se lo pueden creer.

Fue la misma banda quién a través de sus redes sociales compartieron la sensible noticia del fallecimiento de su músico y también amigo causando gran conmoción entre los fanáticos de la banda, hasta el momento de la redacción de esta nota no se han dado detalles sobre la causa de muerte de Blackie Onassis.

Las condolencias se hacen presentes por parte de los fanáticos

Blackie Onassis formó parte de la banda en el momento de máxima popularidad de la banda, esto ocurrió entre el tercer álbum del grupo llamado ‘The Supersonic Storybook’ y otro más titulado ‘Exit The Dragon’ y era muy querido por los fans de la banda, que todavía no pueden creer la noticia de su sensible fallecimiento, según el medio de Ok Diario.

Las causas del fallecimiento de Rowan no se han dado a conocer hasta el momento aunque el portal de Mundo Sonoro reveló que seres allegados al baterista habrían confirmado que Blackie tenía problemas con la heroína. Las condolencias por pate de los fans aparecieron en redes, «Que su memoria y la música que ayudó a crear sean de bendición», «Triste noticia», «Lamento mucho su pérdida», «Su música vivirá», compartieron algunos.