El rock está de luto: Muere Bernie Marsden, guitarrista de Whitesnake

Su legado quedó en temas como Don’t break my heart again, Fool for your loving y Blindman, entre otros, donde realizó espectaculares solos de guitarra.

Legado Musical en Whitesnake

Bernie Marsden dejó este mundo a los 72 años de edad, pero se le recordará por su contribución en algunos de los discos más importantes de Whitesnake.

De acuerdo con información del portal Metal Journal, el guitarrista participó en materiales como Snabite, Trouble, Lovehunter y Ready an’ willing.

También, estuvo presente en los discos Live… in the heart of the city, Come an’ get it y Saints and sinners.

El músico fue coautor de canciones como Here I go again, Fool for your loving, Walking in the shadows of the blues, She’s a woman y Child of Babylon.