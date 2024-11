Fundador de Home Depot, Bernie Marcus, que le dio millones a Trump, muere a los 95 años

El fundador de Home Depot, Bernie Marcus, quien donó millones a Donald Trump, falleció a los 95 años.

En los últimos años, Marcus era conocido por ser un megadonante de los esfuerzos republicanos, incluido el expresidente Donald Trump.

Esto según un comunicado interno obtenido por CNN.

Marcus, quien jugó un papel crucial en la creación de la icónica cadena de ferreterías en 1978, murió el 20 de octubre en su hogar en Boca Ratón, Florida, debido a causas naturales, informó el New York Post.

The entire Home Depot family is deeply saddened by the death of our co-founder Bernie Marcus. He’s left us with an invaluable legacy and the backbone of our company: our values and our culture. He will be tremendously missed. https://t.co/qdgssDmBdX pic.twitter.com/yaA79cGlea

— The Home Depot (@HomeDepot) November 5, 2024