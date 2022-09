Su talento nato para el deporte, lo hizo destacar no solo en el béisbol, sino que también fue un talentoso jugador de fútbol en la universidad y fue reclutado por los Buffalo Bills en el Draft de la NFL de 1973. A partir de ese momento optó por elegir el béisbol como su deporte para su carrera.

Ahora, se ha dado a conocer la muerte de una leyenda del béisbol, sobretodo destacando en el equipo de los Mets de Nueva York, John Stearns perdió la vida a los 71 años de edad. El exreceptor del equipo de béisbol de la gran manzana era conocido como ‘Bad Dude’ y jugó para los Mets entre 1975 y 1984, según el diario británico The Sun .

Cabe mencionar que logró convertirse en figura del equipo de Nueva York, gracias a su excelente juego cuando estaba detrás del plato. Durante su carrera como deportista, John Stearns conectó 46 jonrones y tuvo un promedio de bateo de .260, según el portal de New York Post .

El exreceptor de los Mets, John Stearns, murió el jueves a la edad de 71 años en Denver después de una larga batalla contra el cáncer. Le sobreviven su hijo Justin, sus hermanos Richard y William y su hermana Carla, quienes se mostraron devastados ante la sensible pérdida.

"A pesar de su enfermedad, incluso logró entrar a la jaula de bateo para hacer algunos swings. Su apodo, 'Bad Dude' no podría haber sido más apropiado. Cuatro veces All Star, John fue uno de los receptores más completos en la historia de los Mets. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus amigos y familiares",agregó.

Inmediatamente, tras enterarse de su muerte el presidente del equipo de los Mets, Sandy Alderson, emitió un comunicado para destacar lo hecho por el ex receptor: “Nadie jugó el juego con más espíritu o determinación que John Stearns. Literalmente se comprometió a asistir al Día de los Veteranos el mes pasado para poder visitar a amigos y antiguos compañeros de equipo”.

“Estoy desconsolado”

El comentarista deportivo, Howie Rosa también lamentó lo sucedido en su cuenta de Twitter: “Terriblemente triste saber del fallecimiento de John Stearns. No esperábamos que pudiera viajar al Old Timers Day pero insistió. Quería ver a sus amigos una vez más. Entrenó en primera base e incluso hizo algunos swings en la jaula. The Dude hasta el final”.

Luego de su retiro de la MLB, Stearns se desempeñó como entrenador para finalmente regresar a Nueva York como entrenador del bullpen de los Yankees. En 1999, regresó con los Mets como cazatalentos avanzado, "Estoy desconsolado", dijo el ex compañero de equipo de los Mets, Lee Mazzilli.