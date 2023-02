Cabe mencionar que la pérdida ocurrió hace algunos días, sin embargo, no fue hasta esta semana cuando dieron a conocer la terrible noticia. A pesar de eso, no se habían mostrado dolidos por lo sucedido, las actuaciones del portero mexicano con su club, ha venido a la baja, incluso con el riesgo de perder la titularidad.

“Tuve un microaborto, causas, consecuencias, no sé por qué pasó. Estoy segura que muchas mujeres aquí les ha pasado y se siente horrible”, comenzó diciendo en su video. “Quiero abrazar a todas las que han pasado por este momento. Las mujeres que estén buscando bebé como yo, no se rindan, las cosas pasan por algo y es difícil asimilarlo”, finalizó la comediante. Archivado como: Muere bebé Óscar Jiménez

Seguirán intentándolo

En su publicación, Mariana acompañó su clip con unas palabras donde revela que fue un día difícil: “Siempre me ha gustado estar cerca de la gente que me sigue en redes sociales. Me gusta compartirles las cosas buenas, mis proyectos, mis triunfos, mis logros, mis alegrías, pero también les he compartido parte de mi vida con momentos tristes, difíciles, y el día de hoy es uno de esos”.

Luego agregó que planea intentarlo de nuevo: “Sí, lloré, me asusté, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer. Abracé aún más a mi Lucca y a Óscar y agradecí tenerlos en mi vida. Y pues, nada, a intentarlo otra vez. Sé que Dios tiene cosas planeadas para mí y ya llegará el momento”. Archivado como: Muere bebé Óscar Jiménez