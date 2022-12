Rápidamente en las redes sociales algunos artistas comenzaron a lamentar la terrible pérdida y mandaron mensajes de despedida, recordando algunas imágenes y videos del artista, pero también dejando en claro que estaban tristes, pues ya no verían a uno de los más grandes de la batería que han existido.

Muere Dino Danelli baterista fundador de ‘Good Lovin’ Rockers the Rascals, también fue miembro de la banda de acompañamiento de Steven Van Zandt, los Disciples of Soul, por lo que el mundo del espectáculo y de la música están de luto, en las redes sociales le rinden homenaje y mandan mensajes de despedida.

A su vez, Russo expresó que la salud del baterista tuvo sus primeras fallas por el año de 2018 y, a principios de este año, tuvo que ser ingresado a un centro de rehabilitación donde estuvo allí hasta su muerte, por lo que fue una sorpresa para muchos que no se haya recuperado de esas molestias de salud. Archivado como: Muere Dino Danelli

En Facebook, el guitarrista de los Rascals, Gene Cornish, escribió sobre Danelli: “Era mi hermano y el mejor baterista que he visto. Estoy devastado en este momento”. Agregó en una publicación separada que a Dino nunca le importó ser una ‘estrella de rock’, siempre se trató de la música y el arte para él. Todo lo demás era un escaparate para él”. Archivado como: Muere Dino Danelli

Tras conocer la amarga noticia, el músico recibió homenajes en las redes sociales y fue precisamente Van Zandt quien compartió un tributo en las redes sociales, escribió lo siguiente: “RIP Dino Danelli. Uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Bribones 1965-1971. Discípulos del alma 1982-1984. En Broadway en el Teatro Richard Rodgers en Once Upon A Dream 2013”.

¿CUÁL FUE SU TRAYECTORIA?

Es importante señalar que el músico nació y creció en Jersey City, Nueva Jersey. Su trayectoria la inició como baterista de jazz y R&B, sin embargo, se metió en el rock and roll luego a estar en un grupo llamado Ronnie Speeks and the Elrods. Se presentó además en la ciudad de Nueva York, Las Vegas y Nueva Orleans

Ya después entró a las filas de Cornish, al cantante y teclista Felix Cavaliere y al vocalista Eddie Brigati para nacer Young Rascals en 1965. Los Young Rascals lograron su primer Número Uno al año siguiente con “Good Lovin'” de Rudy Clark y Arthur Resnick. En 1967, los Young Rascals alcanzaron un segundo Número Uno con “Groovin'”, un tema característico escrito por Cavaliere y Brigati. Archivado como: Muere Dino Danelli. Con información de Rollingstone.