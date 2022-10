Muere la basquetbolista Tiffany Jackson

Perdió la vida a los 37 años de edad

¿Qué ocurrió con la deportista?

¡PIERDE LA VIDA TRAS DURA BATALLA! La basquetbolista que brilló en la quinta selección en el draft de la WNBA de 2007, Tiffany Jackson, perdió la vida a los 37 años de edad, tras una dura enfermedad que le aquejó alrededor de 6 años. La noticia, la dio a conocer el portal de Baloncesto femenino, por parte de la Universidad de Texas.

En redes sociales, la muerte de la basquetbolista se dio a conocer y algunos colegas y personas cercanas no han dudado en expresar su sentir ante la muerte de la deportista. Sin duda alguna, la pérdida de Tiffany Jackson sigue causando una profunda sorpresa en la comunidad del basquetbol femenil, donde su carrera destacó rápidamente.

CONFIRMAN MUERTE DE TIFFANY JACKSON

Tiffany Jackson, una ex estrella de la Universidad de Texas que fue la selección número 5 en el draft de la WNBA en 2007 y jugó nueve años en la liga, murió de cáncer a los 36 años de edad, anunció la escuela, de acuerdo con The Associated Press. La información se confirmó cuando la Universidad de Texas a través de la sección de baloncesto femenil compartió la triste noticia.

La jugadora se convirtió en una figura especial el basquetbol femenil y más en la Universidad de Texas. Tras anunciarse su muerte, una serie de amigos y colegas, no dudaron en lamentar la triste pérdida de la deportista debido a que falleció a los 37 años de edad; tras su muerte, vuelven a resurgir los mejores momentos de su carrera.