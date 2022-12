Fue una pionera del periodismo

La noticia fue confirmada por ABC News

Tenía 93 años

La legendaria periodista Barbara Walters murió este viernes 30 de diciembre del 2022, a los 93 años de edad, según reportó USA Today. Intrépida entrevistadora, presentadora y conductora de programas abrió el camino como la primera mujer en convertirse en una superestrella de noticias de televisión durante una carrera en la red notable por su duración y variedad.

Considerada una pionera al ser la primera mujer superestrella de las noticias de televisión, su muerte fue confirmada también por ABC News, según reportó la agencia de noticias The Associated Press. Su causa de muerte no se ha dado a conocer de momento.

Inesperada la muerte de Barbara Walters

Otros detalles, como dónde murió, no se dieron a conocer de inmediato. Barbara Walters llegó a los titulares en 1976 como la primera presentadora de noticias de una cadena, con un salario anual sin precedentes de $ 1 millón, según The Associated Press.

Durante más de tres décadas en ABC, y antes de eso en NBC, las entrevistas exclusivas de Walters con famosos y poderosos le dieron a ella un estatus de celebridad que estaba al mismo nivel que el de ellos.