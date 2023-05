Kate Bush, quien compartió su trabajo en algunos de sus discos más importantes con él, publicó un sentido homenaje a su amigo y colaborador. Así, las redes no se tardaron en lamentar la partida del artista y celebraron su impacto en la música, por lo que hoy viven un día de tristeza y dolor.

El reconocido artista tenía 71 años de edad y al parecer sufría de una enfermedad que no fue dada a conocer en el momento, sin embargo, los fanáticos y conocidos mandaron mensajes de despedida y publicaron fotografías del músico, esto a manera de homenaje pues tenía una carrera de al menos cuatro décadas.

El mundo de la música amanece con la trágica noticia de que muere el bajista John Giblin, quien fue integrante de legendarios artistas, incluyendo músicos como Kate Bush, Phil Collins, Eric Clapton, Simple Minds, entre otros, por lo que las redes se inundaron de condolencias a su familia, de acuerdo con el portal Rock and Pop .

Muere John Giblin: «AMÉ MUCHO A JOHN»

Kate Bush utilizó su plataforma web para mandar un emocionante mensaje sobre el deceso de quien fuera su colaborador y gran amigo. Cabe señalar que estos se conocen desde los ochenta, cuando él trabajó en el disco The Sensual World (1989). Sus seguidores lo recuerdan por su gran talento.

«Amé mucho a John. Él era uno de mis amigos más queridos y cercanos por más de cuarenta años. Estuvimos siempre el uno para el otro», escribió Kate Bush en despedida a su amigo. Además de The Sensual World, también trabajaron juntos en The Red Shoes (1993), Aerial (2005), Director’s Cut (2011) y 50 Words For Snow (2011). Archivado como: Muere John Giblin