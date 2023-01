Según declaró el medio local, Evening Standard, el incidente ocurrió en Rosebank Way, cerca de la autopista A40 en Acton a las 2:15 a.m., y las autoridades fueron alertadas de inmediato. En el reporte del medio local, destacó que la policía está esperando el examen del forense para determinar la causa de muerte de la víctima.

Al momento en que encontraron a la víctima, la policía y los paramédicos intentaron salvaguardar su vida, pero terminó muriendo en el lugar de los hechos a pesar los servicios de emergencia, informó The Sun Us. Por el momento, la Policía Metropolitana de Londres, declaró que se desconoce si fue apuñalado o disparado en el sitio.

Mientras la Policía Metropolitana de Londres, informó que no pueden responder si fue apuñalado o le dispararon, el primo de la víctima declaró que dos personas terminaron abalanzándose en contra suya y lo acuchillaron cuando salía del automóvil donde viajaba. Al igual, detalló que se encontraba con el corazón roto tras la pérdida.

Muere aspirante músico Londres: “Una gran persona”

De acuerdo con The Sun Us, se indicó que hay cintas para evitar que las personas se acerquen al lugar donde murió Fernando Johnson. Mientras que la familia del joven asesinado, brindó declaraciones detallando que “nadie podría creerlo” y no piensan que la situación esté relacionada con pandillas o que haya tenido problemas con los demás.

“Esto no está relacionado con pandillas, por lo que sabemos. Lo estaba haciendo muy bien con su música y yendo a lugares. Iba a ser un gran artista. Era muy positivo y una persona encantadora. Tenía dos hermanos. Nadie puede creerlo. Era un amoroso hombre de familia. Quería que el mundo conociera su historia a través de su música. Le apasionaba lograr sus ambiciones”, indicó el primo al medio ES. Archivado como: Muere aspirante músico Londres