El compañero del semifinalista de Got Talent dijo que las personas pensaron que el desvanecimiento era parte del show. “Murió por causas naturales… no estaba haciendo ningún truco de riesgo”, dijo Jaque al medio citado. Arsenio Puro trabajó por más de 25 años en el lugar donde murió.

De acuerdo con el diario español El Mundo , Arsenio Puro sufrió un infarto en pleno escenario y dos oficiales que se encontraban en el público viendo el show, realizaron maniobras de reanimación, pero no fueron suficientes para que el mago sobreviviera.

El mago y semifinalista del famoso show Got Talent en el 2019, Arsenio Puro, murió a los 46 años, luego de una actuación en vivo en un lugar de entretenimiento llamado “Houdini” de Madrid, España. Se le practicaron maniobras de reanimación, pero no funcionaron.

“Todo el mundo le tenía mucho cariño, era un artista hecho a sí mismo a base de miles de actuaciones en la sala Houdini… todas las semanas durante los últimos 25 años. Y las llenaba, malo no podía ser. Nosotros trabajábamos juntos desde hace más de 15 años, codo a codo detrás del escenario que une mucho”, declaró el mago Jaque.

¿Cómo era la vida de Arsenio Puro?

Además, Rubio aclaró que semifinalista del famoso show Got Talent “no tenía vicios, no fumaba, no bebía”, y “llevaba una vida tranquila”. Arsenio Puro tenía seis años de relación con su novia, quién junto a sus familiares se encontraba devastada por la noticia.

“Se reía mucho de sí mismo y siempre sabía como hacer reír. Era un cacho de pan, hay magos que cuando tratan de hacer humor se pasan con su público, él sabía hacer lo justo”, declaró Carlos Rubio sobre Arsenio Puro, quién falleció haciendo lo que más amaba.