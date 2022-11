De acuerdo con información del portal de ESPN, a finales del mes pasado su mánager, Ali Abdelaziz, había pedido oraciones por su estado de salud , el cual era muy delicado, pero no reveló cuál era exactamente su padecimiento. Antes de su retiro, cosechó 23 victorias por solo 6 derrotas en su record de MMA (Artes Marciales Mixtas, por sus siglas en inglés). Disputó el cetro de la UFC en 2015 en contra Daniel Cormier, quien terminaría por vencerlo.

En el transcurso de este día, se dio a conocer el sensible fallecimiento del peleador estadounidense Anthony Rumble Johnson a los 38 años de edad sin que se dieran a conocer más detalles, aunque se sabía que desde hace tiempo padecía una rara enfermedad . Las reacciones a esta inoticia no se hicieron esperar en redes sociales.

Por su parte, dentro de las personalidades que reaccionaron a esta noticia se encuentra Daniel Cormier, quien venció a Anthony en dos ocasiones: “Descansa en paz, mi hermano. Para un tipo que infundió miedo en el corazón de tantas personas, Anthony Johnson era una persona cariñosa. Desde textos aleatorios hasta registros durante la pérdida. Qué persona era, Rumble será extrañado. A veces la vida no parece justa. horribles noticias”.

“Nunca he tenido tanto miedo”: Anthony Rumble Johnson

A través de sus redes sociales, Anthony Rumble Johnson escribió un mensaje en los últimos meses del 2021 que encendió las alarmas entre sus seguidores: “Realmente desearía poder entrar en detalles sobre lo enfermo que estoy de verdad. Solo sé que necesito tantas oraciones como pueda y los veré en 2022 si Dios quiere. Nunca he tenido tanto miedo de nada en mi vida, pero me he mantenido fuerte con el apoyo de amigos y familiares”.

Luego de pedir nuevamente oraciones por su estado de salud, el peleador confesaba que libraría una dura batalla y que tendría que profundizar más que nunca. Al confirmarse su deceso, de inmediato su nombre se hizo viral en redes sociales. Sus admiradores le desearon un ‘buen viaje’ (Con información de ESPN, Yahoo y News).