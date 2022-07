Terminó convirtiéndose en uno de los mejores en la historia de su club. El fútbol no era su única pasión, ya que también se desempeñó en el cricket, de acuerdo con el medio reseñado. Además, en 1987 fue elegido como el mejor portero de la segunda división de fútbol en su país.

Murió debido tras una batalla contra el cáncer, de acuerdo con Infobae . Debutó con tan solo 16 años en el equipo Oldham, después de perder un puesto en el West Bromwich Albion por su estatura, de acuerdo con el medio AS . Al llegar al equipo “Rangers” donde hizo historia como uno de los mejores porteros, tuvo un ‘fuerte’ tropiezo al inicio.

En cuanto a su imagen, el exfutbolista Andy Goram dejó mucho ‘que desear’ y es que, fue involucrado en una reunión con el terrorista unionista Billy Wright, de acuerdo con AS. Poco después de que el terrorista muriera, Goram llevó un brazalete negro en un partido.

México perdió en penales 2-1 ante Guatemala en los cuartos de final del premundial y quedó relegado de ambas competencias. Será la primera ausencia mexicana en mundiales Sub20 desde Egipto 2009 y en las justas olímpicas desde Beijing 2008, apunta The Associated Press.

La muerte de Andy Goram no fue la única mala noticia para este deporte y es que, México no estará en el Mundial Sub20 del año próximo en Indonesia. Tampoco irá a los Juegos Olímpicos de París 2024, de acuerdo con AP. El fiasco de la selección mexicana de la categoría en el torneo clasificatorio de la CONCACAF que se disputa en Honduras caló hondo entre los dirigentes.

“El resultado es vergonzoso y por ningún motivo se tenía que haberse presentado, he pedido un análisis para tomar medidas necesarias”. El dirigente dijo que se reunirán con el entrenador Luis Pérez para saber qué fue lo que ocurrió. Torrado afirmó que confía en la capacidad de Pérez para seguir al frente del equipo y que ahora buscarán apoyar a esa generación para que mantenga actividad en los próximos años y no se pierda una generación.

Gerardo Torrado, el director de selecciones nacionales de México, prometió el jueves que procurarán aprender del revés. “La eliminación de ayer es un golpe muy fuerte y estamos muy dolidos por no poder participar en el Mundial ni en las Olimpiadas”, dijo Torrado en una rueda de prensa, según AP.

Buscan que no se queden “carreras truncadas”

El revés para los dirigentes con esta selección es grande porque había planificado que varios de esos jugadores fueran el relevo generacional para la selección absoluta, ya que varias figuras terminarán su ciclo en Qatar 2022. “Haremos un plan de desarrollo deportivo para que estos jugadores no se pierdan en el camino y darles competencias importantes”, dijo Torrado.

“Además, trabajaremos con los equipos del fútbol mexicano para diseñar un plan de desarrollo de estos jóvenes futbolistas”. Cuando fue jugador, Torrado fue parte de una selección mexicana que no pudo clasificarse a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Ello, según sostuvo, le permite ser empático con lo que ocurre actualmente. “Sé bien lo que viven, yo no lo pasé bien en ese momento, por eso hay que estar cercanos a ellos para que se puedan seguir desarrollando y no queden carreras truncadas”, agregó. “Queremos sacar cosas importantes de esto y que aprendemos de la experiencia”.