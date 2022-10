¿Cuál fue su última publicación?

“Ya pa’ el otro año me consigo a alguien me domine, ya pa’ este año de verdad que no alcancé, yo tampoco me voy a estresar”, expresó Andreina Carmona en lo que sería su última publicación en su cuenta de Instagram el pasado 8 de octubre. A pesar de que se sabía que la modelo y actriz hispana estaba enferma, nadie se imaginaba que el final estaría cerca de llegar.

Por otra parte, en su TikTok la también bailarina solía subir con frecuencia publicaciones de todo tipo, las cuales provocaban cientos de reacciones entre sus fans. De acuerdo con información del portal Semana, la joven se sometió a algunos tratamientos que fueron invasivos y de alta complejidad. Por desgracia, algunos de ellos no dieron los resultados esperados (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)